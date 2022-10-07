Двое россиян переплыли Берингово море на лодке из Чукотки на Аляску

На Аляске задержали двоих россиян: они проплыли на лодке из чукотского города Эгвекинот около 400 километров. Они рассказали местным властям, что бегут от мобилизации, пишет РБК.

Власти города Гамбелл на острове Святого Лаврентия сказали, что сначала россиян поместили в центр общественной безопасности в Гамбелле, а затем увезли в Анкоридж. С ними общаются представители федерального Министерства внутренней безопасности. Пока неизвестно, разрешат ли им остаться в США.

Местные власти считают, что это единичный случай и массовой флотилии из лодок бегущих от мобилизации россиян не ожидают.





Фото: РБК