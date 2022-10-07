ЧВК «Вагнер» активизировала вербовку наемников в странах Европы

Лондонская Middle East Eye со ссылкой на два источника сообщила о том, что ЧВК «Вагнера» активизировала вербовку наемников в странах Европы и Латинской Америке. Вербовщики работают в Турции, Сербии, Чехии, Польше, Венгрии, Германии, Канаде, Молдове.

Группировка быстро теряет не только личный состав, но и истребители, технику из-за беспорядка в самой российской армии. На фронте солдаты часто враждуют с наемниками ЧВК.

Вербовщики заманивают людей высокими зарплатами — если до боев в Украине им предлагали от 3000 до 5000 долларов в месяц, то теперь — до 10000 долларов.

«Обычно они набирали людей с солидным военным опытом, но вторжение все изменило. Теперь они пытаются связаться с людьми, которые без колебаний убьют людей и нуждаются в деньгах» — сказал источник, знакомый с вербовкой в ЧВК.

Источник также рассказал изданию, что вербовка ведется в том числе через российских олигархов, которые живут в Европе, и представителей местных ОПГ.

Евгений Пригожин создал ЧВК «Вагнера» в 2014 году. Его наемников обвинили в нарушениях прав человека не только в Украине, но и в Сирии, Ливии и Центральноафриканской Республике. В России вербовка наемников идет в том числе в колониях: заключенным обещают помилование и высокие зарплаты. По оценкам общественников, завербовать из колоний планируют около 20 000 человек.

О вербовке «добровольцев» в ряды российской армии за границей сообщалось и ранее. Была информация о том, что в рядах ВС РФ участвуют наемники из Сирии. Reuters еще в апреле сообщало, что высокими зарплатами заманивали на сторону России «добровольцев» в Эфиопии.