Бывший гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» получил 8 лет колонии

В Кемерово вынесли приговор бывшему директору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельцу сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому. Центральный районный суд Кемерово признал его виновным в даче взятки и назначил наказание в 8 лет колонии строгого режима и штраф в 21 млн рублей.

Как пишет«Интерфакс», наказание ему назначили за дачу взятки (ч.5 ст.291 УК РФ) в 7 млн рублей сотрудникам Госстройнадзора. По версии следствия, в 2013-2014 году при строительстве ТЦ «Зимняя вишня» он смог провести реконструкцию без разрешения на строительство и без установки автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания.

Вишневский уехал из России в 2016 году. После трагедии в «Зимней вишне» в 2018 году его объявили в розыск, затем задержали в Польше и экстрадировали в Россию. Его имущество, в том числе в Испании, арестовали. Обвинение просило для него 10 лет колонии и штраф в 490 млн рублей.

Вишневский признал вину. Но, по словам адвокатов, его преступление не связано со смертью людей при пожаре в ТЦ. После пожара в ТЦ 25 марта 2018 года погибли 60 человек, 37 из них — дети.