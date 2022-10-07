DW*: в Приднестровье опасаются мобилизации

DW* выяснила, что в Приднестровье могут призвать граждан Молдовы, имеющих российские паспорта. После объявления мобилизации в России они массово начали возвращаться на родину.

После 21 сентября резко выросли цены на авиабилеты. Но перевозчики даже увеличили число рейсов из Москвы в Кишинев. Тем не менее, многие добираются наземным транспортом. Как рассказал владелец одной из транспортных компаний Михаил Корни, путь занимает от 2,5 до 3 суток.

Уроженец Приднестровья Андрей живет в России с 2004 года, после начала боев в Украине родственники призывали его вернуться в Молдову, но Андрей отказался. Теперь ему пришла повестка.

Отец Андрея рассказывает, что его сын «вроде как на сборах». Но гарантии, что его не отправят в Украину, нет.

«Конечно, мы в панике. Жена его в панике — на ее плечах трое детей. Вот результат его российского патриотизма», — сказал его отец.

У скольких граждан Молдовы российские паспорта — неизвестно. В начале мая в России было около 77 тыс. граждан этой страны, что вдвое меньше, чем годом ранее.

В Приднестровье российские паспорта есть у более чем 200 тыс. человек. Президент Молдовы Майя Санду считает, что их могут призвать в соединение, расположенное на территории частично признанной республики.

«Для предотвращения подобных действий мы изучаем возможность лишения гражданства Республики Молдова тех, кто обладает и молдавским, и российским гражданством, и кто будет воевать на стороне агрессора», — сказала она.

Военный эксперт Семен Никулин говорит, что по закону гражданина России, живущего в любом месте, могут призвать в ряды вооруженных сил. Но в том, что это массово произойдет в Приднестровье, он сомневается.

«Надо отдать должное властям региона: с самого начала войны они дистанцировались от обеих сторон конфликта, и никаких ура-патриотических призывов здесь нет», — говорит Никулин.

Однако вербовщики могут работать как в Тирасполе, так и в Кишиневе. Однако наемничество не имеет отношения к регулярной армии, добавил Никулин.

Директор Института проблем безопасности, экс-вице-министр иностранных дел и евроинтеграции Валерий Осталеп считает, что в регионе «нет никаких правил», а значит с Приднестровьем возможно все. Кроме того, власти сами нагнетают обстановку, говорит он: постоянно идут сигналы о необходимости вооружения.

*DW Минюст России считает «иностранным агентом».