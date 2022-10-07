Япония ввела санкции против Алины Кабаевой и родственников российских чиновников

Правительство Японии ввело санкции в отношении более 80 человек и 9 организаций, пишет «Коммерсант». Под ограничения попали Алина Кабаева, Маргарита Симоньян, родственники министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Михаила Мишустина, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева.

Ограничения коснулись и назначенных Россией губернаторов, мэров и министров «присоединенных к России» украинских регионов и городов, в том числе Крыма.

Также под санкции попали родственники главы Росгвардии Виктора Золотова и лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов.

Среди организаций санкции ввели против концерна «Калашников» и «Созвездие», АО «ОДК-Климов», холдинг «Росэлектроника», «Ростех».