В Республике Алтай не призвали ни одного человека

Сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев рассказал, что с объявлением мобилизации в регионе не призвали ни одного человека. Военкоматы при этом рассылают повестки, но говорят, что пока «актуализируют данные».

Полетаев рассказал, что такие данные ему озвучил военный комиссар республики Олег Денисенко.

«По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — рассказал сенатор.

Соседние регионы уже отчитались о завершении мобилизации. Но, например, в Бурятии, где мобилизация также официально закончилась, мужчинам продолжают приходить повестки.