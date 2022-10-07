Встреча нового союза стран Европы прошла без России

Агентство Reuters сообщило, что в четверг в Праге прошел символический саммит нового объединения — Европейского политического сообщества (EПC), которое предложил организовать президент Франции Эммануэль Макрон. Россию в сообщество не пригласили. Как пишут журналисты, прошедший саммит должен был подчеркнуть изоляцию Москвы после начала боев в Украине.

На встрече были 43 лидера стран ЕС, Великобритании и Турции: всего 27 членов ЕС и 17 стран-соседей. Не смог присутствовать только лидер Дании в преддверии внеочередных выборов. Они обсуждали чрезвычайную ситуацию в области безопасности и энергетики, создавшуюся во всех странах после начала боев в Украине.

Встречу назвали демонстрацией солидарности всего континента, противостоящего кризису.

«Мы очень четко продемонстрировали единство 44 европейских лидеров в осуждении российской агрессии и выражении поддержки Украине», — заявил Макрон.

«Этот саммит подтверждает, что Россия находится в полной изоляции», — сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отметил, что новое объединение — своевременная инициатива для обсуждения проблем европейского континента и поиска общих решений, но предупредил, что EПC не должно стать альтернативой для стран, надеющихся на вступление в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи. Он призвал лидеров превратить новое политическое сообщество в «европейское сообщество мира».

Сегодня в Праге встретятся 27 лидеров ЕС. Они планируют обсудить предложенный Германией пакет энергетической поддержки в размере 200 млрд евро. Члены также обсудят пути по установлению потолка цен на газ: вчера такой механизм предусмотрели в восьмом пакете санкций для нефти.

Фото: Reuters