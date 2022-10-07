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#Новости

В Украине погиб житель Хабаровского края

07.10.2022

Обстоятельства гибели не раскрыли

Районная газета Советско-Гаванского района «Советская звезда» сообщила, что в Украине погиб житель Советской Гавани Владимир Артёменко. Обстоятельства и дату смерти не раскрыли. 

Сергей Шойгу озвучил потери российской армии 21 сентября. По его словам, погибли 5937 российских военных. При этом журналисты ВВС и «Медиазоны»* на 25 сентября подтвердили имена 6756 погибших. И исследователи подчеркивают, что эти потери не точные: это от полвины до трети реального числа погибших. 


*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом». 

Фото: «Советская звезда».



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