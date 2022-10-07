В Украине погиб житель Хабаровского края

Районная газета Советско-Гаванского района «Советская звезда» сообщила, что в Украине погиб житель Советской Гавани Владимир Артёменко. Обстоятельства и дату смерти не раскрыли.

Сергей Шойгу озвучил потери российской армии 21 сентября. По его словам, погибли 5937 российских военных. При этом журналисты ВВС и «Медиазоны»* на 25 сентября подтвердили имена 6756 погибших. И исследователи подчеркивают, что эти потери не точные: это от полвины до трети реального числа погибших.





*«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».

Фото: «Советская звезда».