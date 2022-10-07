В реестр «иноагентов» внесли сторонников движения «Весна»

Минюст России пополнил реестр «иностранных агентов» --- статус получили сторонники демократического движения «Весна»: сооснователь Богдан Литвин и активист Тимофей Мартыненко. По версии властей, они получали финансирование из Украины, сейчас они находятся не в России, уточнили в «ОВД-Инфо»*. Выполнять требования Минюста не собираются, сообщили в канале «Весны».

Литвин также является фигурантом дела «Весны» — активистов обвиняют в создании организации, посягающей на права граждан. Прокуратура Санкт-Петербурга также требует ликвидировать организацию, потому что ее сторонники продвигают «идеи о необходимости сменяемости власти».

Литвин сказал, что «иноагентом» в России давно признают тех, кто выступает за то, чтобы у страны было будущее.

«Я не считаю это наградой, потому что многим людям, которых признали иноагентами, это создало сложности. Но после майского уголовного дела мне уже, честно, всё равно. Я продолжу бороться за свободную, демократическую и счастливую Россию. За свой родной Петербург. И за мир. И никакой Минюст мне не помешает», — сказал Литвин.

Тимофей Мартыненко добавил, что требования Минюста выполнять не будет.

«Никакие требования выполнять не буду. Деньги из Украины никогда не получал. Россия будет свободной, и я не успокоюсь, пока это не произойдет. Ну и да, горите в аду, путинские шавки», — сказал он.

*«ОВД-Инфо» Минюст России считает «иностранным агентом».