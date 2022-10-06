В Москва-Сити взорвались два автомобиля

UPD: Полиция задержала поджигателя автомобилей, сообщает Baza.

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Сразу два автомобиля взорвались в Москва-Сити вечером в четверг. Об инциденте сообщают Telegram-каналы «Осторожно, новости» и Baza.

«Звук был громкий. Сначала показалось, что что-то обрушилось на соседней стройке или нас бомбят», — приводит «Осторожно, новости» слова сотрудников, работающих в башне «Федерация».

Момент взрыва попал на камеры очевидцев. По данным «Осторожно, новости», на месте происшествия заметили мужчину с канистрой, убегавшего от полыхающий автомобилей.

Тем временем Baza утверждает, что неизвестный мужчина выкрикивал антивоенные лозунги рядом со взорванными машинами. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Официальные ведомства инцидент пока никак не прокомментировали.







