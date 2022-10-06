Активисту Николаю Дайнеко предъявили обвинение по «маяковскому делу»

Активисту и участнику «Маяковских чтений» Николаю Дайнеко предъявили обвинение в возбуждении ненависти с угрозой применения насилия (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК) за чтение антивоенных стихов на Триумфальной площади. Об этом сообщает «ОВД-Инфо»* со ссылкой на адвоката Лейсан Маннапову.

Лингвистическая экспертиза выявила «признаки унижения достоинства ополченцев, которые принимали участие в военных действиях в ЛНР и ДНР» в стихах Дайнеко, а также других участников «Маяковских чтений» — Егора Штовбы и Артема Камардина. В размещенных в соцсетях выступлениях фигуранты уголовного дела также «призывали к насилию в отношении указанных лиц», считает следствие.

26 сентября «Новая газета. Европа» сообщила о пытках в отношении поэта и активиста Артема Камардина, к которому в квартиру вломились силовики. По данным журналистов, его сильно избили и изнасиловали гантелей, после чего заставили извиниться на камеру. Он стал одним из фигурантов уголовного дела о возбуждении ненависти и вражды.

В ту же ночь Камардина забрала скорая помощь, однако в госпитализации ему отказали. По словам адвоката Леонида Соловьева, о том, что он в ИВС, стало известно лишь этим утром. «Следователь сказал, что даже сотрясение у Артема якобы не подтвердилось. То есть у человека мутнеет в глазах, а у них ничего не подтвердилось», — поделился с «Новой газетой. Европа» защитник.

Вместе с ним были задержаны активисты Александр Менюков и Александра Попова, они также рассказали о применении насилия по отношению к ним. Менюкова били дубинкой по спине, а Поповой «приклеивали на суперклей стикеры к лицу, пытались заклеить рот, вырывали волосы, пинали, угрожали изнасилованием впятером». Узнав, что она является девушкой Камардина, силовики показали ей видео с изнасилованием ее молодого человека.



ASTRA смогла установить личность следователя, который присутствовал при обыске в квартире поэта и активиста Артема Камардина, а также находился в следственном отделе во время осуществления пыток над ним. Им оказался Илья Мялкин, он подтвердил предположения журналистов.