Четыре украинских региона внесены в Конституцию РФ как субъекты федерации

Донецкая и Луганская «народные республики», а также Запорожская и Херсонская области внесены в Конституцию РФ как субъекты федерации. Текст редакции опубликован на портале нормативно-правовых актов в четверг.

Украинские регионы, которые были присоединены к России путем так называемых «референдумов», перечислены в 65-й статье Конституции РФ. «ДНР» и «ЛНР» внесены туда как «народные республики», Запорожье и Херсонщина — как «области». С учетом оккупированных украинских территорий в официальном документе перечислены 89 субъектов федерации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о признании ничтожными российские документы, в которых говорится о присоединении украинских территорий к России, в том числе Крыма. Он также постановил признать невозможными переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Совет нацбезопасности Украины принял такое решение 30 сентября, после объявления итогов «референдумов» о присоединении к России украинских регионов. Также Украина подала заявку на вступление в НАТО. Пока ее не одобрили: это должно быть решение всех членов Альянса.