Евродепутат Абир аль-Сахлани во время выступления в Страсбурге состригла волосы в поддержку иранских женщин

Шведский евродепутат иракского происхождения Абир аль-Сахлани остригла волосы во время выступления в Европарламенте в знак солидарности с иранскими женщинами. По данным правозащитников, с начала массовых волнений в протестах погибло не менее 130 человек.

Выступая в среду в парламенте ЕС в Страсбурге, Аль-Сахлани отдала должное «трем неделям непрерывного мужества, проявленного женщинами в Иране». «Персидские, азербайджанские, курдские женщины платят самую высокую цену за свободу — свои жизни», — сказала она.

От имени народов и граждан, проживающих на территории ЕС, аль-Сахлани потребовала от иранских властей «безоговорочного и немедленного прекращения всех актов насилия против женщин и мужчин в Иране». Подняв ножницы и отрезав ими свои волосы, евродепутат добавила: «Пока женщины Ирана не станут свободными, мы будем стоять с вами».

В поддержку иранских женщин, вот уже три недели протестующих в Иране, высказались более 50 французских актеров и музыкантов. В знак солидарности с протестующими они выкладывают в соцсетях видео, на которых отрезают свои волосы.

По последним данным, на протестах в Иране погибло более 130 человек. Люди требуют расследовать гибель молодой правозащитницы, которую привезли в тегеранскую больницу в состоянии комы и со следами побоев. Она попала в медучреждение после задержания полицией нравов: блюстители закона обвинили ее в неправильном ношении хиджаба. Согласно официальной версии, девушка погибла от остановки сердца. Родители Амини утверждают, что она не имела проблем со здоровьем.



На похоронах Махсы Амини женщины начали срывать с себя хиджабы и кричать «Смерть диктатору», после этого в соцсетях распространился флешмоб, на котором иранки жгли свои хиджабы и состригали длинные волосы. Директор Iran Human Rights Махмуд Амири-Могаддам заявил: «Народ Ирана вышел на улицы, чтобы отстоять свои основные права и человеческое достоинство… а правительство отвечает на их мирный протест пулями». По его словам, протесты прошли более чем в 30 населенных пунктах Ирана.

В конце сентября у посольства Ирана в Москве задержали восемь иранцев. Они вышли на акцию в поддержку соотечественников, протестующих после гибели 22-летней правозащитницы Махсы Амини.