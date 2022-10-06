225-й день боев: главное

Украинская сторона сообщила, что российские войска с утра 6 октября нанесли удар по Запорожью. Ракеты разрушили пятиэтажный дом, по меньшей мере три человека погибли, под завалами остаются как минимум пять человек, сообщил губернатор Запорожской области Александр Старух. После удара ранены 12 человек, в том числе трехлетний ребенок, пишет Reuters.

Российское Минобороны сообщило, что в районе Запорожья «уничтожены склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения». С самого начала боев в Украине Россия отрицает удары по мирным жителям.

Вчера Владимир Путин подписал законы о включении в состав России Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. Кроме того, он поручил перевести в российскую собственность Запорожскую АЭС — Украина вновь обвиняет Россию в ядерном шантаже.

В Курской области под обстрел попало село Гордеевка Кореневского района, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Несколько снарядов упали в огородах селян, жертв нет, есть повреждения трех домов. Один из снарядов прилетел в дом женщины, которая только вчера получила компенсацию за погибшую ранее от обстрелов корову .

В ночь на 6 октября появилось видео с мобилизованными, которые заявили, что около 500 резервистов сошли с поезда под Белгородом. Они рассказали, что вместо обучения им пришлось жить буквально в лесу, а Минобороны не выдало даже палаток. SOTA также связалась с мобилизованными, которые находились в районе поселка Солоти Брянской области. Они рассказали, что не хотят участвовать в боях в Украине: их планировали бросить на штурм Лимана.

После того как разошлись видеозаписи, мобилизованных из Белгородской области отправили на обучение в Мулино. Они рассказали ASTRA, что руководство действительно планировало направить их в Украину. Из взвода около 80% не держали в руках оружие. По словам мобилизованных, Минобороны обеспечило их летней формой, вещмешком, стаканом, ложкой, маленьким термосом. Форма часто была не по размеру, вплоть до бронежилетов и берцев, выданное оружие постоянно заклинивает: оно 70-80-х годов. Сухпайки, бронежилеты, каски, фляжки им пришлось докупать за свой счет.

В ЕС приняли восьмой пакет санкций. Россия не сможет закупать некоторые виды стали, пластика, химических веществ, «которые могут использоваться в том числе для смертной казни». Криптобиржам нельзя будет обслуживать кошельки россиян. Юридическим и IT компаниям из ЕС запрещено оказывать услуги российским организациям.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на саммите парламентской G20 призвала украинскую делегацию сесть за стол переговоров.

«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — заявила она.

Но ее призыв остался без ответа — она посчитала, это из-за того, что украинские парламентарии якобы «не свободны в своих решениях». Переговоры при этом возможны, по мнению Матвиенко, исключительно на тех условиях, которые выдвигает Россия. Статус «присоединенных» украинских территорий предметом обсуждений быть не может.

The Wall Street Journal подсчитала, что от России Украина получила больше техники и оружия, чем от западных стран. Захваченные и брошенные российские танки, гаубицы и боевые машины, очищенные от Z-символов, теперь обращаются против своих бывших владельцев. Брошенными оказались и склады боеприпасов, тяжелые вооружения. Украина захватила 460 российских танков, 92 самоходные гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 бронированных боевых машин и 44 реактивных системы залпового огня. Среди техники были и новейшие образцы оружия.

Минобороны сообщило, что захватило поселок Зайцево в Донецкой области. Украина о населенном пункте пока не сообщала.

«На Артёмовском направлении в результате наступательных действий союзных сил освобожден населенный пункт Зайцево Донецкой народной республики. Уничтожено более 120-ти военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты», — написали в министерстве.

Разведка Британии рассказывает, что ВСУ начали новый этап наступательных операций в Херсонской области 2 октября. Продвигаясь на юг, украинские части отодвинули линию фронта еще на 20 км, в основном продвигаясь вдоль восточного берега Ингульца и западного берега Днепра. Однако пока для основных оборонительных позиций российских войск угрозы нет.

По мнению спецслужб, российские войска, вероятнее всего, будут рассматривать опасность для Новой Каховки как одну из своих самых насущных проблем. Пополнить силы войска могут по переправе через Днепр. Поэтому сейчас Россия стоит перед дилеммой: отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более надежной; но по политическим причинам нужно будет оставаться и защищаться.

Кроме того, сейчас большая часть российских сил направлена на защиту Херсона. Поэтому для стабилизации фронта остается только несколько эффективных подразделений.