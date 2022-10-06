В России зафиксировали восьмой случай смерти мобилизованного после призыва

В новосибирском лагере для мобилизованных умер 35-летний доброволец из Братска Александр Колтун. Сперва командование заявило, что он отравился алкоголем, однако позже стало утверждать, что его смерть наступила от сердечной недостаточности. Деталями происшествия поделилась его мать Елена Гудо (Заусаева).

«28 сентября он пошел добровольцем по мобилизации совершенно трезвый. А в Новосибирске 2 октября скончался, как будто от сердечного приступа, когда на сердце никогда не жаловался и на учете не состоял. Последний раз звонил 2 октября в 4:30, говорил, что форму не дают, не кормят, все шатаются и пьют. Забрать тело мы не можем, власти нам не содействуют, сидим три дня в неведении. Подумайте хорошо, прежде чем отправлять своих сыновей», — написал она в «Одноклассниках».

Гудо заявила, что «какие-то люди по телефону» говорили ей, что ее сын умер в результате отравления некачественным алкоголем, которым тот якобы злоупотреблял в течение нескольких дней. Однако после они стали утверждать, что причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

«Но дело в том, что мой сын никогда не злоупотреблял алкоголем. Он поехал на Украину абсолютно осознанно, добровольно, по своему желанию. Он звонил из учебной части и говорил, что там полный бардак, за мобилизованными никто не следит, все делают то, что хотят», — приводит ее слова Telegram-канал «Братчане».

По словам матери умершего добровольца, у него на попечении было шестеро детей. Четверо были детьми его жены от первого брака, один — его собственный, еще один был у супругов общим.

Колтун стал восьмым мобилизованным, умершим в России после призыва. В последний раз новость о смерти военнослужащего приходила из воинской части Омска, там погиб красноярец по имени Дмитрий. По неподтвержденным данным, ему поступали угрозы после конфликта с другими мобилизованными. У него остались двое детей.

