ЕС ввел санкции против 30 физических и семи юридических лиц из РФ

Евросоюз расширил санкции на 30 физических и семь юридических лиц из России. Список обновился в рамках восьмого пакета ограничительных мер против РФ, сообщает ТАСС.

В частности, под ограничения попали певцы Олег Газманов и Николай Расторгуев, певица Юлия Чичерина, глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, а также философ Александр Дугин, чью дочь Дарью Дугину подорвали в машине в минувшем августе. Также под санкциями оказались компания «Гознак», корпорация «Иркут», московский машиностроительный завод «Авангард», завод имени Дегтярева, МКБ «Факел» и др.



