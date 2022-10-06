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Призыв Матвиенко к украинской делегации сесть за стол переговоров остался без ответа

06.10.2022

Председатель Совфеда отметила, что переговоры возможны исключительно на тех условиях, которые выдвинула Россия

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ее призыв к украинской делегации сесть за стол переговоров на саммите «парламентской G20» в Индонезии остался без ответа. По ее мнению, это произошло, поскольку украинские парламентарии якобы «не свободны в своих решениях».

«Понятно, что реакции нет — потому что Украина не свободна в своих решениях. Она не может самостоятельно, без указания ее хозяев принимать какие-то решения. Это еще раз вскрыло суть всего происходящего», — приводит ТАСС ее слова.

Матвиенко добавила, что переговоры возможны исключительно на тех условиях, которые выдвигает Россия. Статус украинских территорий, присоединенных к РФ, предметом обсуждений быть не может, отметила она. Однако российская сторона якобы готова «остановить дальнейшие военные действия».

Ранее Матвиенко на саммите «парламентской G20» в Индонезии предложила украинской делегации сесть за стол переговоров. Соответствующее предложение она выдвинула в ответ на выступление спикера украинской делегации, обвинившей Россию в агрессии.

«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — заявила она.

По словам Матвиенко, Россия неоднократно призывала Украину к мирному урегулированию конфликта, однако переговоры были сорваны, поскольку Киев находился «под внешним управлением». Она подчеркнула, что Россия якобы выступает «за мирное политическое решение этого кризиса». 

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