Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ее призыв к украинской делегации сесть за стол переговоров на саммите «парламентской G20» в Индонезии остался без ответа. По ее мнению, это произошло, поскольку украинские парламентарии якобы «не свободны в своих решениях».

«Понятно, что реакции нет — потому что Украина не свободна в своих решениях. Она не может самостоятельно, без указания ее хозяев принимать какие-то решения. Это еще раз вскрыло суть всего происходящего», — приводит ТАСС ее слова.

Матвиенко добавила, что переговоры возможны исключительно на тех условиях, которые выдвигает Россия. Статус украинских территорий, присоединенных к РФ, предметом обсуждений быть не может, отметила она. Однако российская сторона якобы готова «остановить дальнейшие военные действия».

Ранее Матвиенко на саммите «парламентской G20» в Индонезии предложила украинской делегации сесть за стол переговоров. Соответствующее предложение она выдвинула в ответ на выступление спикера украинской делегации, обвинившей Россию в агрессии.

«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — заявила она.

По словам Матвиенко, Россия неоднократно призывала Украину к мирному урегулированию конфликта, однако переговоры были сорваны, поскольку Киев находился «под внешним управлением». Она подчеркнула, что Россия якобы выступает «за мирное политическое решение этого кризиса».