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РКН заблокировал сайт «Эха» спустя неделю после запуска

06.10.2022

Проект запустили бывшие журналисты радиостанции «Эхо Москвы»

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт нового проекта «Эха», запущенного бывшими журналистами радиостанции «Эхо Москвы». Об этом редакция сообщила в своем Telegram-канале.

Доступ к сайту начали ограничивать спустя неделю после запуска. «Мы будем делать всё, чтобы оставаться с вами», — отметили в редакции, прикрепив к публикации ссылки на приложения «Эха» для смартфонов. 

О запуске «Эха» стало известно неделю назад. Журналист Максим Курников сообщил, что проект объединит в себе весь контент, который создают бывшие сотрудники радиостанции.

Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» решил ликвидировать радиостанцию 3 марта. «Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта  «Эха Москвы»», — написал тогда у себя в Telegram-канале главный редактор Алексей Венедиктов*. Он также сообщил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение радиостанции. 

Решение о ликвидации последовало за блокировкой Роскомнадзором сайта и радиостанции «Эха Москвы». Венедиктов* тогда заявил, что редакция не согласна с представлением Генпрокуратуры, и подчеркнул, что претензии ведомства «не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России».

*Алексея Венедиктова Минюст РФ считает «иностранным агентом».

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