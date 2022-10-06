РКН заблокировал сайт «Эха» спустя неделю после запуска

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт нового проекта «Эха», запущенного бывшими журналистами радиостанции «Эхо Москвы». Об этом редакция сообщила в своем Telegram-канале.

Доступ к сайту начали ограничивать спустя неделю после запуска. «Мы будем делать всё, чтобы оставаться с вами», — отметили в редакции, прикрепив к публикации ссылки на приложения «Эха» для смартфонов.

О запуске «Эха» стало известно неделю назад. Журналист Максим Курников сообщил, что проект объединит в себе весь контент, который создают бывшие сотрудники радиостанции.

Совет директоров ЗАО «Эхо Москвы» решил ликвидировать радиостанцию 3 марта. «Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эха Москвы»», — написал тогда у себя в Telegram-канале главный редактор Алексей Венедиктов*. Он также сообщил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение радиостанции.

Решение о ликвидации последовало за блокировкой Роскомнадзором сайта и радиостанции «Эха Москвы». Венедиктов* тогда заявил, что редакция не согласна с представлением Генпрокуратуры, и подчеркнул, что претензии ведомства «не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами, являются голословными и оскорбительными для журналистов и граждан России».

*Алексея Венедиктова Минюст РФ считает «иностранным агентом».

