Соратники Навального* выяснили, что семья Голиковой владеет имуществом на 50 млрд рублей

Соратники оппозиционного политика Алексея Навального* выпустили новое антикоррупционное расследование — на этот раз ролик посвятили вице-премьеру РФ по социальной политике Татьяне Голиковой и ее семье. Как выяснили авторы расследования, опубликованного на YouTube-канале «Алексей Навальный*», чиновница владеет имуществом на 50 млрд рублей.

Расследовали выяснили, что семья Голиковой владеет масштабным фармацевтическим бизнесом. Ее пасынок Владимир Христенко, сын бывшего министра промышленности и торговли Виктора Христенко, производит вакцины, а также владеет долей в компании, которая экспортирует препарат «Sputnik V». Заработок мужчины насчитывает миллиарды рублей. В свою очередь, Голикова включает вакцины в национальный календарь прививок. Кроме того, Христенко-младший и его супруга стали гражданами Кипра как крупные инвесторы: они вложили в остров минимум 2 млн евро. В настоящее время он проживает в Испании.

Чета Голиковой и Христенко, находясь у власти, успела приобрести недвижимость на 50 млрд рублей. Семья также владеет самолетом, гольф-клубом в Испании, тремя гольф-клубами в России, виллами в Испании и Португалии, а также недвижимостью на Лазурном берегу и в России. Им также принадлежат крупные инвестиции и доли в компаниях. Соратники Навального* подчеркивают, что реальная цифра может оказаться гораздо выше.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности» или «терроризму». Он включен также в реестр «иностранных агентов».

