Великобритания оказалась в политическом и экономическом кризисе после вступления Лиз Трасс в должность премьер-министра. Попытки возложить ответственность за обрушение финансовой системы в стране на президента РФ Владимира Путина не увенчались успехом, и теперь правящая Консервативная партия стремительно теряет рейтинги, сообщает BBC.

Критику в сторону Лиз Трасс высказывают избиратели, представители рынка, экономисты, международные финансовые организации, союзники в США и Европе, ее собственная партия и министры сформированного ей правительства, отмечают в телерадиокомпании. Причиной тому стал план радикальных экономических реформ. Расходы на них не подкреплены ни новыми доходами, ни мандатом от избирателей. Тем временем эксперты считают его реализацию нереалистичной.

Трасс вместе с министром финансов Квази Квартенгом предлагает вывести экономику Великобритании из «застойного роста» с помощью «реформирования ориентированной на предложение сферы экономики, ответственного подхода к государственным финансам и снижения налогов для стимулирования экономического роста».

Однако план британского правительства обрушил рынок госдолга, курс национальной валюты, а также пенсионную систему. Чтобы избежать системного кризиса, а также помочь правительству и пенсионным фондам, Банк Англии решил закупить государственные облигации на сумму 65 млрд фунтов. Шаги, предпринятые регулятором, временно стабилизировали ситуацию на рынке, однако этот эффект не будет долгосрочным.

Предложенные Трасс реформы привели к тому, что британцы лицом к лицу столкнулись с угрозой потерять жилье и работу, а также лишиться пенсии и доступа к бесплатному здравоохранению. А финансисты всего мира стали избавляться от британских активов, и их цены упали на уровень проблемных стран вроде Греции и Италии, отмечает BBC.

Несмотря на волну критики, Трасс и Квартенг стоят на своем и называют свой план стратегией роста. Они уверены в том, что предложенные ими реформы приведут к ускорению национальной экономики. «Мы не свернем с пути», — заявила она на съезде Консервативной партии в среду. При этом прогнозы экспертов остаются неутешительными: они предсказывают провал экономической реформы и стремительное падение уровня жизни в стране.