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Швеция подтвердила диверсию на «Северных потоках»

06.10.2022

Служба безопасности страны завершила расследование утечек газа на российских газопроводах

Служба государственной безопасности Швеции по результатам расследования подтвердила, что утечки газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли в результате диверсии. Об этом говорится в отчете ведомства.

«После осмотра места преступления Служба государственной безопасности Швеции может заявить, что на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам», — сказано в заявлении ведомства.

Служба безопасности Швеции провела расследование совместно с Береговой охраной, Вооруженными силами Швеции и шведской полицией. Ведомство назвало это сотрудничество «хорошо функционирующим». Кто именно стоял за диверсиями, в службе безопасности не уточнили. В настоящее время ведется предварительное следствие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва получила информацию о том, что Россию не хотят привлекать к расследованию инцидента на «Северных потоках». «Мы не считаем возможным проведение каких-то объективных расследований без участия российской стороны», — отметил он. 

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