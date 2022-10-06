Швеция подтвердила диверсию на «Северных потоках»

Служба государственной безопасности Швеции по результатам расследования подтвердила, что утечки газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» произошли в результате диверсии. Об этом говорится в отчете ведомства.

«После осмотра места преступления Служба государственной безопасности Швеции может заявить, что на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в экономической зоне Швеции произошли взрывы, которые нанесли значительный ущерб газопроводам», — сказано в заявлении ведомства.

Служба безопасности Швеции провела расследование совместно с Береговой охраной, Вооруженными силами Швеции и шведской полицией. Ведомство назвало это сотрудничество «хорошо функционирующим». Кто именно стоял за диверсиями, в службе безопасности не уточнили. В настоящее время ведется предварительное следствие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва получила информацию о том, что Россию не хотят привлекать к расследованию инцидента на «Северных потоках». «Мы не считаем возможным проведение каких-то объективных расследований без участия российской стороны», — отметил он.