Кремль: расследование утечек газа на «Северных потоках» невозможно без России

Кремль получил информацию о том, что Россию не собираются привлекать к расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По дипломатическим каналам мы получали информацию, что в настоящий момент не имеется в виду каким-то образом привлекать российскую сторону к расследованию. И так же по дипломатическим каналам мы довели нашу точку зрения о том, что пока такая позиция вызывает наше глубокое сожаление. Мы не считаем возможным проведение каких-то объективных расследований без участия российской стороны», — приводит РБК слова Пескова.

Утечки газа на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» нашли в Балтийском море 26 сентября. В ЕС и России посчитали это диверсией. Береговая охрана Швеции нашла еще одну утечку 29 сентября. Сейсмологические станции Швеции и Дании получили данные, что причиной могли быть подводные взрывы. Газ перестал выходить из «Северного потока» лишь к началу октября. В Кремле настаивают, что выгоду от разрушения газопроводов могли получить лишь «англосаксы».



