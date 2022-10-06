Читинский бронетанковый завод получил популярность среди соискателей благодаря отсрочке от мобилизации

Бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ) в забайкальском поселке Атамановка после начала мобилизации получил широкую популярность среди соискателей. Об этом изданию «Чита.Ру» сообщили в отделе кадров предприятия.

Как рассказали сотрудники завода, каждый день на собеседования приходит от пяти до десяти человек. Люди с двумя высшими образованиями готовы устроиться помощниками электрика и получать зарплату в 20 тысяч рублей. «Отбоя нет», — сообщили работники предприятия.



Широкую популярность среди соискателей 103-й бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ) получил в связи с предоставлением сотрудникам отсрочки от мобилизации. На сайте предприятия размещены порядка 20 вакансий, в том числе инженера-конструктора, слесаря-электрика, маляра и гальваника.



