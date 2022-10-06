WSJ: Украина с начала боевых действий получила от России больше оружия, чем от западных союзников

Россия невольно стала одним из главных «поставщиков» оружия для украинской армии. Захваченные и брошенные российские танки, гаубицы и боевые машины, очищенные от Z-символов, обращаются против своих бывших владельцев по мере продвижения вооруженных сил Украины на востоке страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на Oryx и военных чиновников.

Быстрый прорыв Украины в Харьковской области привел к тому, что сотни единиц российской бронетехники оказались в руках Киева, поскольку российская армия бросила тяжелое вооружение и склады с боеприпасами в ходе неорганизованного отступления. Согласно данным Oryx, Украина уже захватила 460 российских танков, 92 самоходные гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 бронированных боевых машин и 44 реактивных системы залпового огня — это больше, чем Украине поставили все союзники.

«У нас столько трофеев, что мы даже не знаем, что с ними делать. Мы начинали как пехотный батальон, а сейчас становимся механизированным батальоном», — заявил замначальника штаба батальона «Карпатская Сечь» Руслан Андрейко.

Реальное количество захваченной российской техники может быть еще больше, однако не вся она является современной. Как сообщил аналитик Oryx Якуб Яновский, оружие, которое захватывает украинская армия, «представляет собой сочетание современного оборудования, которое может быть использовано довольно эффективно, и того, чему место в музее».

В Изюме украинской армии удалось заполучить более современную российскую бронетехнику: танки Т-90 и машины пехоты БТР-82, пишет WSJ. По словам Андрейко, после отступления российских войск военным также удалось захватить десять современных танков Т-80 и пять 152-мм самоходных гаубиц 2С5 «Гиацинт».



