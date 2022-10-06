В Забайкалье и Калуге отказываются от новогодних праздников, чтобы обеспечить мобилизованных

Вчера мэр Калуги Дмитрий Денисов выступил с заявлением, что на новогоднее украшение город тратиться не будет. Сегодня в Забайкалье создали петицию: «Вместо новогодних праздников — поддержка мобилизованных».

Как писал Денисов, в городе не будет ни фейерверков, ни концертов, ни массовых гуляний, а «все свободные средства направим на поддержку мобилизованных».

«Наши мужчины должны быть достойно экипированы, лучше чем предполагает стандартное обеспечение. Также активно работаем с калужским бизнесом. Среди предпринимателей есть настоящие патриоты, готовые делом поддерживать мобилизованных калужан. Всё для победы!» — написал Денисов во «ВКонтакте».

Авторы петиции в Забайкалье сообщили, что в 2021 году только в Чите на новогоднее оформление городских пространств было затрачено 25,6 млн рублей.

«Однако времена сильно поменялись, и каждый рубль — это тепло одетый, обутый, сытый воин, который не думает о бытовухе, а занимается своей прямой задачей — защитой Родины. Теперь 25 млн. рублей это: больше 5000 комплектов термобелья для мобилизованных, больше 10000 аптечек с лекарствами для контуженных и раненых, 1000 бронежилетов для русских парней, 100 финансово поддержанных вдов, одиноких матерей и детей погибших защитников Отечества», — пишут авторы петиции.

Авторы просят отменить все новогодние празднования, украшения, а деньги направить на помощь солдатам и вдовам.

При этом в Минобороны считают, что обеспечивают резервистов всем необходимым. На портале «Объясняем.рф» дали разъяснение о том, что компенсировать затраты на обмундирование по этой причине не будут.