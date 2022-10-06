NYT: за убийством Дугиной могут стоять украинцы

Журналисты New York Times со ссылкой на анонимные источники в спецслужбах США рассказали, что за убийством Дарьи Дугиной могут стоять украинцы, а покушение санкционировали в правительстве страны. Однако, по их подозрению, целью был ее отец Александр Дугин.

NYT также пишут, что США не знали о готовящемся покушении и не участвовали в нем. Источники рассказали, что официальные лица Вашингтона упрекнули украинских чиновников из-за убийства.

Вероятнее всего, целью покушения был отец жертвы, известный националист и сторонник «спецоперации» Александр Дугин. После убийства Украина отрицала свою причастность, а ФСБ России обвинила в этом спецслужбы Украины.

Как пишет Reuters, советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Дугина не представляла интереса для Киева.

«Объективно говоря, Дугина действительно никогда не представляла никакого интереса для Украины. До убийства Дугиной народ Украины и представители украинской власти не знали о ее общественной деятельности и влиянии на пропагандистские программы. По нашему мнению, основным бенефициаром убийства Дугиной были определенные российские радикальные сторонники войны. В том числе часть российских спецслужб», — рассказал Подоляк.

Он также добавил, что Москва использовала обвинение против Украины после убийства, чтобы отвлечь внимание от военных преступлений российских солдат. Он также предположил, что Дугину могли использовать как «священную жертву» и важный пропагандистский символ.

Автомобиль, в котором ехала Дарья Дугина, взорвали 21 августа в Подмосковье. ФСБ обвинила украинцев и назвала убийство терактом. Ответственность за взрыв взяла на себя «Национальная республиканская армия».