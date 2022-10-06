В ЕС утвердили восьмой пакет санкций против России

Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России. В нем установлен потолок цен на нефть, России запрещено покупать некоторые виды товаров, а юридическим и IT компаниям из ЕС запрещено оказывать услуги российским организациям. Однако в восьмом пакете санкций есть исключения: по информации «Коммерсанта», из санкционного списка вычеркнули золотодобывающую компанию «АЛРОСА».

Восьмой пакет санкций стал ответом не только на продолжающиеся бои в Украине, но и на проведенные «референдумы» о присоединении к России украинских регионов. По оценкам ЕС, новые санкции ограничат импорт России на сумму около 7 млрд евро, лишат российский ВПК технологий, оборудования и необходимых компонентов. России запретят покупать некоторые виды пластика, стали, химикатов. Гражданам ЕС нельзя будет занимать руководящие должности в российских компаниях.

По поводу введения потолка цен на нефть в заявлении ЕС сказано, что «пакет закладывает основу для необходимой правовой базы для реализации ограничения цен на нефть», которое приняли G7.

Персональные санкции коснулись причастных к «референдумам» в украинских регионах, физических и юридических лиц, работающих в оборонном секторе, компании, поддерживающие российские вооруженные силы.

Вчера «Коммерсант» со ссылкой на EUobserver сообщил, что Бельгия ходатайствовала об исключении из санкционного пакета российской алмазодобывающей компании «АЛРОСА». Бельгийские дипломаты и члены Антверпенского алмазного центра считают, что санкции против алмазного сектора России приведут к потере «тысяч рабочих мест» в городе. Бельгийский МИД информацию не комментировал, но акции «АЛРОСы» на фоне этих новостей выросли в цене.