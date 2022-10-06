На Владимира Кара-Мурзу* завели дело о госизмене

UPD: Владимиру Кара-Мурзе предъявили обвинение в госизмене «за публичные выступления с критикой российских властей». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политика Вадима Прохорова

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RT со ссылкой на источник сообщила, что против политика и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу* возбудили уголовное дело о госизмене.

По версии следствия, он «оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России». Силовики также посчитали, что за это он получал по 30 тыс. долларов в месяц.

Политик находится в СИЗО: весной его обвинили в распространении фейков про армию. Его адвокат на этой неделе сообщил, что Кара-Мурза* выиграл дело в ЕСПЧ против России: суд постановил, что его незаконно сняли с выборов еще в 2013 году.





*Владимира Кара-Мурзу Минюст России считает «иностранным агентом».