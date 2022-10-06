Лев Шлосберг опроверг информацию о вывозе украинских беженцев с границы с Эстонией

ERR и Delfi сообщили, что украинских беженцев, застрявших на границе России и Эстонии в Псковской области, увезли на грузовиках в неизвестном направлении. МИД Эстонии рассказывал, что следит за ситуацией с помощью беспилотников. Председатель псковского отделения «Яблоко» Лев Шлосберг опроверг эту информацию.

Из-за закрытия границ и запретов на въезд для граждан России украинские беженцы застряли на КПП с Эстонией. Им пришлось ночевать на улице.

Delfi пишет, что на грузовиках людей вывезли в неизвестном направлении. Возможно, они могли оказаться в зеленой приграничной зоне: так власти Беларуси делали на границах с Латвией и Литвой. По информации министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, в очереди на границе было около 1000 человек. Полиция и департамент пограничной охраны пытаются узнать их местонахождение.

В интервью «Новой газете. Европа» председатель псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг опроверг эту информацию. По его словам, около 1000 человек волонтеры обеспечивали питанием, гуманитарной помощью и с каждого КПП они получают информацию в реальном времени.

«Эти люди никуда не могли исчезнуть бесследно. Даже одного человека увезти — это проблема, потому что в очереди все живут вместе, все свидетели. У нас в области сформировался пул волонтеров — около 200 человек, помогающих украинцам, которые здесь проездом из России в Европу. Не было никакой информации о том, чтобы их увозили какими-то видами транспорта», — рассказал политик.