В Москве представили новую книгу Юрия Дмитриева «Место памяти Сандармох»

Общество «Мемориал»* рассказало о презентации новой книги историка и политзаключенного Юрия Дмитриева «Место памяти Сандармох». В нее вошли новые статьи и исследования о репрессированных, документы, очерки и воспоминания о жертвах сталинского террора.

Первая книга Юрия Дмитриева «Место расстрела Сандармох» вышла в 1999 году — всего через два года после обнаружения захоронений. Вторая книга «Место памяти Сандармох» издана в 2019 году. Нынешнее издание — это второй том последней книги. В ней есть биографии расстрелянных по алфавиту от Г до Е, новые документы и материалы о жизни самого мемориального комплекса «Сандармох». Второй том доступен в электронной библиотеке «Мемориала»*.

Историк Юрий Дмитриев больше 6 лет в заключении по сфабрикованному делу. Его обвиняли то в распространении порнографии, то в хранении оружия. В последний месяц его трижды отправляли в ШИЗО: по мнению адвокатов, это могло быть связано с визитом в колонию Евгения Пригожина.





*«Мемориал» власти России посчитали «иноагентом», а затем ликвидировали по решению суда.

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