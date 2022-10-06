Путин подписал указ об отсрочках от призыва во время мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочках от призыва по мобилизации.

Согласно документу, отсрочку получат те, кто впервые обучается по очной и очно-заочной форме в учебных заведениях с госаккредитацией. Речь идет о вузах и средних специальных учебных заведениях. Аспирантов из научных организаций призывать не будут. Освобождены также учащиеся духовных учреждений всех религий.

По словам юриста Павла Чикова, главное отличие от предыдущих указов в том, что теперь речь идет не только о государственных образовательных учреждениях, но и о коммерческих с государственной аккредитацией, однако «кандидатов и докторов наук по-прежнему ждут в окопах».