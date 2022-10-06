SOTA: еще около 100 мобилизованных отказались отправляться в Украину

Мобилизованные рассказали журналистам SOTA о том, что отказываются отправляться в Украину. Сейчас они в поселке Солоти Брянской области. Сегодня ночью стало известно о 500 мобилизованных, сошедших с вагона в Белгородской области.

По словам военнослужащих, их хотят бросить отбивать Лиман, который российские войска оставили в минувшие выходные. Они сказали, что из предыдущей группы из Брянской области после боев на этом же направлении вернулся только один человек, он сейчас в госпитале.

Мобилизованным говорили, что они будут находиться на границе с Украиной в Брянской области. Теперь же людей вынуждают подписать контракт и отправляют на передовую. Военное руководство, которому сначала пожаловались резервисты, угрожает издевательствами и тюрьмой, если они откажутся штурмовать Лиман.

О подготовке мобилизованные рассказали, что они только один раз стреляли на полигоне в Солоти. На этом полигоне, утверждает SOTA, было несколько смертей резервистов, которые оформили как суицид.

Ранее Минобороны говорило, что обучение мобилизованных займет около месяца. Но в самом же ведомстве публиковали видео того, как мобилизованных встречают в Луганской и Донецкой областях.

Сегодня стало известно о сошедших с поезда в Белгородской области около 500 мобилизованных. Они говорили в видеообращении о том, что содержались в скотских условиях, вынуждены были жить в землянках и даже еду покупали на свои деньги. Все они вооружены, но автоматы не числятся за ними.