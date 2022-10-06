«Коммерсант»: суд отказался рассматривать три уголовных дела о хищениях в ФСО

В Москве Симоновский районный суд отказал рассматривать сразу три дела о хищениях, связанных с закупками для ФСО. Суд посчитал, что военная прокуратура не смогла установить происхождение более 1,5 млрд рублей по контрактам, выяснил «Коммерсант». Похищено было около 48 млн рублей. Обвиняемые признали вину.

Материалы двух уголовных дел направила в суд Главная военная прокуратура. По данным обвинения, деньги были похищены при поставках маршрутизаторов и другой оргтехники для нужд ФСО. Проверки по фактам особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) начались в марте 2020 года. Предполагаемые хищения по контрактам были в августе и декабре 2018 года: тогда было заключено два контракта на поставки защищенных компьютеров, оргтехники и расходных материалов.

Общая сумма контрактов превышает 1,5 млрд рублей. Следствие считает, что начальник отдела УВТС СХО ФСО полковник Дмитрий Ширенов, бывший в то врем и.о. замруководителя контрактной службы, вошел в преступный сговор с экс-советником руководителя ФГУП СВЭКО спецслужбы Михаилом Серовым и директором СВЭКО Владимиром Мартыновым. Вместе с ними к заговору были причастны предприниматели Алексей Чернецких и Наталья Потапова: их компания ООО «Парамитек» занималась торговлей офисной техникой, оборудованием и расходными материалами.

Чернецких и Потапова должны были составить коммерческие предложения по завышенным ценам. Фигурант дела Серов должен был провести предложение в ведомстве, а Ширенов — согласовать и обеспечить победу компании.

Помимо особо крупного мошенничества Ширенова, Чернецких и Потапову обвиняли в получении и даче взятки. Но позже взятку в виде ноутбука MacBook Pro стоимостью 219 тыс. рублей убрали из обвинения.

Все фигуранты признали вину и раскаялись. Они также заключили досудебные соглашения о сотрудничестве и полностью возместили нанесенный ущерб. Их дела рассмотрят в особом порядке после исправления ошибок.