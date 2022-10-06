Участник «Маяковских чтений» Назар Арифджанов вышел после 10 суток ареста

SOTA сообщила, что Назар Арифджанов вышел из спецприемника «Сахарово» после 10 суток ареста. Он рассказал журналистам, что его склоняли оговорить других участников «Маяковских чтений».

Арифджанова обвинили в «неповиновении полиции» — он был дома во время обыска и пыток Артема Камардина. Камардина на прошлой неделе отправили в СИЗО по обвинению в экстремизме: силовики решили, что он «разжигает ненависть по отношению к добровольцам ЛНР и ДНР». В СИЗО, помимо Камардина, отправили также Николая Дайнеко и Егора Штовбу.

От Арифджанова в спецприемнике сотрудники уголовного розыска пытались добиться оговора других участников «Маяковских чтений», в том числе и неизвестных ему людей.