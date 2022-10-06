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#Новости

В Омске к раздаче повесток хотят привлечь студентов

06.10.2022

Работу предлагают оплачивать

Журналисты DOXA сообщили, что студентам Омского государственного университета прислали предложение поучаствовать в раздаче повесток. «Работу» предлагают оплачивать. 

Всего нужно по 15 студентов в день с 6 по 12 октября. Желающим разносить повестки даже организуют транспорт от университета до администрации. Помимо раздачи их хотят привлечь к распечатыванию документов. 

При этом в Омской области заявили, что мобилизацию закончат на этой неделе, сообщал ТАСС. 

Подобные случаи были и в других вузах: во Владивостоке, Бердске и других городах.



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