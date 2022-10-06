В Омске к раздаче повесток хотят привлечь студентов

Журналисты DOXA сообщили, что студентам Омского государственного университета прислали предложение поучаствовать в раздаче повесток. «Работу» предлагают оплачивать.

Всего нужно по 15 студентов в день с 6 по 12 октября. Желающим разносить повестки даже организуют транспорт от университета до администрации. Помимо раздачи их хотят привлечь к распечатыванию документов.

При этом в Омской области заявили, что мобилизацию закончат на этой неделе, сообщал ТАСС.

Подобные случаи были и в других вузах: во Владивостоке, Бердске и других городах.