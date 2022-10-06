Активисты «Весны» предложили агитировать против мобилизации в приложениях для знакомств

Активисты демократического движения «Весна» предлагают «сорвать мобилизацию» — они запустили бота, который ставит на фото агитационные рамки. Адаптировать снимки будут под каждое приложение.

«Мы не шутили про информирование из каждого утюга. Сорвать мобилизацию получится только в том случае, если нам удастся выйти за пределы привычной аудитории и распространить информацию среди людей, которые «никогда не интересовались политикой». И мы придумали ещё один способ это сделать — с помощью приложений для знакомств», — написали активисты.

В описании профиля они предлагают ставить ссылки на гид по мобилизации для россиян. Бот может адаптировать фото под крупнейшие предложения для знакомств для гетеросексуалов и квиров: Tinder, Badoo, Hornet и Grindr. Можно также сделать просто круглую аватарку для соцсетей.

Демократическое движение «Весна» прокуратура Санкт-Петербурга планирует запретить: в ведомстве считают, что участники движения «формируют мнение о необходимости сменяемости власти», проводят мирные протестные акции. Несколько участников движения находятся под домашним арестом — их обвиняют в руководстве организацией, посягающей на права граждан России.