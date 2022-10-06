Северная Корея провела очередной пуск ракет в сторону Японского моря

Северная Корея в ответ на военные учения Южной Кореи и США провела запуск ракет в Японское море. Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), в КНДР «решительным образом» осудили заявление США по поводу проводимых ракетных запусков в Совбезе ООН.

«МИД КНДР самым решительным образом осуждает США и ряд их сателлитов-государств за несправедливую постановку в СБ ООН вопроса о должных действиях нашей армии в ответ на американо-южнокорейские объединенные учения, обостряющие военную напряженность на Корейском полуострове. Мы внимательно следим за США, которые, опять перебросив ударную авианосную группу в акваторию Корейского полуострова, создают серьезную угрозу стабильности ситуации на Корейском полуострове и вокруг него», — сообщило ЦТАК.

Только за нынешнюю неделю КНДР провела второй пуск ракет в сторону Японского моря. Предыдущий снаряд пролетел над территорией Японии: жителям рекомендовали укрыться. Вашингтон запросил проведение заседания Совбеза ООН по поводу испытаний КНДР.