Около 500 вооруженных мобилизованных сошли с поезда под Белгородом

Видеообращение мобилизованных, которые сошли с поезда под Белгородом, появилось в Telegram-канале «Рыбарь». На видео мужчины говорят, что их около 500 человек с оружием, которое на них даже не числится, они не приписаны ни к какой части, а неделю они жили в скотских условиях. Некоторые отказываются ехать в Украину.

Военнослужащие заявили, что полностью на свои средства покупали не только обмундирование, но и еду. Никакого денежного довольствия у них нет. «Медиазона»* уточнила, что после этого видео появились и другие подобные заявления. Артем Коврижных сказал, что его отправили в 1-ую Таманскую дивизию, в 1-й танковый батальон, 3-я мотострелковая рота. Шесть дней до этого он жил в окопах, палатки им не дали: приходилось жить в землянках.

— В данный момент нас 400 человек стоит, мы никуда не собираемся уезжать, пошли они все как бы на х**. Мы ожидаем помощи от вас, государство. Сюда подгоняют три танка уже, мы протестуем, мы бастуем, мы туда ехать не собираемся, тут уже стоит три бронетранспортера, с пулеметами и с пушками, — сказал Коврижных.

Журналисты «Радио.Свобода»* заметили на мобилизованных символику ЧВК «Вагнера», а одним из снимающих был москвич Сергей Сурков, который и ранее жаловался на Минобороны и проблемы в армии.

Пропагандисты уже сообщили, что военная прокуратура начала проверку изложенных в видео фактов. В том же канале «Рыбарь» началось обсуждение, что проблемы в командовании.

«Если до этого мы с вами видели только ролики из военкоматов и перевалочных пунктов, куда отправляют собранные военными комиссариатами команды, то сейчас началась новая волна. Все больше и больше роликов появляется с брошенными и никому не нужными мобилизованными. Цепочка командования утрачена, у людей на руках оружие, которое даже за ними не числится. Они горят желанием, хотят защищать Родину, но они не понимают, что происходит», — считают провластные блогеры.

В произошедшем они винят также Минобороны, но решать все подобные проблемы нужно в кратчайшие сроки.

*«Медиазону» и «Радио.Свобода» Минюст России считает «иностранными агентами».