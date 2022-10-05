224-й день боев: главное

Президент России Владимир Путин подписал законы о присоединении Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. На встрече с учителями-победителями конкурса «Учитель года» он сказал, что «результаты референдумов удивили даже его», пишет «Интерфакс».

«Результаты референдума, о котором вы сказали, откровенно говоря, даже самого меня не только порадовали, но и удивили. Уверяю вас, и наблюдатели в этом убедились, не было никакого желания что-то поправлять, что-то подчищать, либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил — будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем», — сказал Путин, добавив, что результат «более чем убедительный» и сомнению не подлежит.

«Агентство»* подсчитало, что Россия потеряла в Украине за неделю более 4 тыс. кв. км территории. Российские войска сдали позиции в Харьковской области, на севере Херсонской области, отступили из Лимана.

Журналисты отмечают, что если прибавить к этим площадям освобожденные ВСУ территории с начала сентября — это около 8,6 тыс. кв. км — то получится уже почти 13 тыс. кв. км. В общей сложности это около 15% захваченных с февраля земель.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что границы присоединенных к России Херсонской и Запорожской областей определены указом президента России. Но те участки, которые контролирует Киев, предстоит освободить. И противоречий тут никаких нет, считает Песков: «они будут с Россией навсегда, будут возвращены».

«Речь идет о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия в состав РФ. То, что, собственно, написано в указе. Там определенные территории все равно будут возвращены, и мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай объявил о начале операции по деоккупации Луганской области. Он не уточнил, какие населенные пункты перешли под контроль ВСУ.

«Ну что ж, сейчас уже официально: деоккупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии, и там уже Вооруженные силы Украины поднимают украинский флаг», — заявил он.

«Важные истории»** и Conflict Intelligent Team провели исследование того, как проводится мобилизация. Из некоторых регионов, особенно бедных, призывают больше людей — до 6% мужчин-резервистов, против заявленных Минобороны 1%.

Вчера глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что мобилизовано с 21 сентября более 200 тыс. человек. Но, по подсчетам исследователей, эта цифра значительно больше. «Верстка», со ссылкой на источники, говорила о призыве как минимум в 2,5 раза больше — такие указания военкоматы якобы получили от региональных властей.

«Важные истории»* пересчитали данные Шойгу и получилось, что как минимум 213 тыс. человек призвали только в 53 регионах. Чем беднее регион, тем больше призывают людей. Так, «рекордсменом» по мобилизованным стал Красноярский край — здесь призвали до 6% мужчин. Более благополучные регионы власти не хотят беспокоить, опасаясь протестов.

«Медиазона»*** при этом отмечает, что несмотря на объявление окончания мобилизации в более чем 20 регионах, люди продолжают получать повестки. О том же сообщали и активисты фондов «Свободна Якутия» и «Свободная Бурятия». По мнению последних, власти специально говорят о выполнении планов, чтобы люди, бежавшие от мобилизации, вернулись домой.

Путин сегодня подписал очередной уточняющий указ об отсрочках от мобилизации. Официально не планируют призывать студентов, аспирантов, работников СМИ, IT-компаний и других. Но приходить в военкомат все равно придется: как уточнил «Интерфакс», нужно будет принести документы, подтверждающие отсрочку.

При этом на местах сообщают о призыве мужчин, негодных по состоянию здоровья. Военкоматы решили, что проще призывать тех, кто доступен: по информации канала «Можем объяснить», они пользуются базами наркодиспансеров. Наркозависимым и алкозависимым приносят повестки: они состоят на учете в полиции и им легче вручить «приглашение в военкомат». В Москве военкомы также «упростили» себе работу и используют камеры видеонаблюдения, чтобы вычислять скрывающихся от мобилизации мужчин. Только за 3 и 4 октября, в столице вручили повестки минимум 10 мужчинам, которые уклонялись от призыва. Нашли их с помощью системы распознавания лиц с камер на улицах, подъездах, пишет «Черта».

Газета The New York Times сообщила, что следственная группа ООН получила данные о пытках российскими военными мирных жителей и украинских солдат. Как минимум в двух случаях пытки закончились смертью. Российские военные похитили 407 человек, 18 из них позже нашли мертвыми. Среди похищенных было 47 женщин и один мальчик.

ВВС сообщила, что в селе Пески-Радьковские обнаружен пыточный подвал в одном из жилых домов. По мнению следователей, российские военные пытали украинских солдат. Полиции известно, что людей закапывали в землю заживо, применяли противогаз с тлеющей тряпкой. В застенке найдены фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и записи допроса одного из мужчин, который был здесь. Всего в Украине после отвода российских войск обнаружено не менее 10 пыточных, которые устроили российские солдаты. Россия отрицает причастность к военным преступлениям в Украине.

Разведка Британии отмечает успех украинских войск на северо-восточном и южном фронтах. В Харьковской области Киев консолидировал значительную часть территории к востоку от реки Оскол. Также есть продвижение до 20 км за реку в полосу обороны России в сторону города Сватово. Вероятно, Украина теперь может нанести удар по ключевой дороге Сватово-Кременная из артиллерийских систем, что еще больше ограничит возможности России по пополнению своих подразделений на востоке.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Путину все сложнее лавировать между требованиями русских националистов, которые становятся все более воинственными. В нынешнем российском информпространстве исследователи выделяют три группы: российские блогеры и военные корреспонденты, бывшие российские офицеры и ветераны, а также некоторые российские силовики — люди, обладающие значимой опорой и собственными силами. Путину необходимо сохранить поддержку всех трех этих фракций, но на фоне последних неудач российский армии и критики Минобороны, сделать это все сложнее.

*«Агентство» и **«Важные истории» российские власти считают «нежелательными организациями».

***«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».