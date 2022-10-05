224-й день боев: главное

- Президент России Владимир Путин подписал законы о присоединении Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. На встрече с учителями-победителями конкурса «Учитель года» он сказал, что «результаты референдумов удивили даже его», пишет «Интерфакс».
«Результаты референдума, о котором вы сказали, откровенно говоря, даже самого меня не только порадовали, но и удивили. Уверяю вас, и наблюдатели в этом убедились, не было никакого желания что-то поправлять, что-то подчищать, либо что-то добавлять. Мы для себя решили, и я для себя решил — будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем», — сказал Путин, добавив, что результат «более чем убедительный» и сомнению не подлежит.
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«Агентство»* подсчитало, что Россия потеряла в Украине за неделю более 4 тыс. кв. км территории. Российские войска сдали позиции в Харьковской области, на севере Херсонской области, отступили из Лимана.
Журналисты отмечают, что если прибавить к этим площадям освобожденные ВСУ территории с начала сентября — это около 8,6 тыс. кв. км — то получится уже почти 13 тыс. кв. км. В общей сложности это около 15% захваченных с февраля земель.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что границы присоединенных к России Херсонской и Запорожской областей определены указом президента России. Но те участки, которые контролирует Киев, предстоит освободить. И противоречий тут никаких нет, считает Песков: «они будут с Россией навсегда, будут возвращены».
«Речь идет о территории, в которой действовала военно-гражданская администрация на момент принятия в состав РФ. То, что, собственно, написано в указе. Там определенные территории все равно будут возвращены, и мы продолжим советоваться с тем населением, которое изъявит желание жить с Россией», — цитирует Пескова «Интерфакс».
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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай объявил о начале операции по деоккупации Луганской области. Он не уточнил, какие населенные пункты перешли под контроль ВСУ.
«Ну что ж, сейчас уже официально: деоккупация Луганской области началась. Несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии, и там уже Вооруженные силы Украины поднимают украинский флаг», — заявил он.
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«Важные истории»** и Conflict Intelligent Team провели исследование того, как проводится мобилизация. Из некоторых регионов, особенно бедных, призывают больше людей — до 6% мужчин-резервистов, против заявленных Минобороны 1%.
Вчера глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что мобилизовано с 21 сентября более 200 тыс. человек. Но, по подсчетам исследователей, эта цифра значительно больше. «Верстка», со ссылкой на источники, говорила о призыве как минимум в 2,5 раза больше — такие указания военкоматы якобы получили от региональных властей.
«Важные истории»* пересчитали данные Шойгу и получилось, что как минимум 213 тыс. человек призвали только в 53 регионах. Чем беднее регион, тем больше призывают людей. Так, «рекордсменом» по мобилизованным стал Красноярский край — здесь призвали до 6% мужчин. Более благополучные регионы власти не хотят беспокоить, опасаясь протестов.
«Медиазона»*** при этом отмечает, что несмотря на объявление окончания мобилизации в более чем 20 регионах, люди продолжают получать повестки. О том же сообщали и активисты фондов «Свободна Якутия» и «Свободная Бурятия». По мнению последних, власти специально говорят о выполнении планов, чтобы люди, бежавшие от мобилизации, вернулись домой.
Путин сегодня подписал очередной уточняющий указ об отсрочках от мобилизации. Официально не планируют призывать студентов, аспирантов, работников СМИ, IT-компаний и других. Но приходить в военкомат все равно придется: как уточнил «Интерфакс», нужно будет принести документы, подтверждающие отсрочку.
При этом на местах сообщают о призыве мужчин, негодных по состоянию здоровья. Военкоматы решили, что проще призывать тех, кто доступен: по информации канала «Можем объяснить», они пользуются базами наркодиспансеров. Наркозависимым и алкозависимым приносят повестки: они состоят на учете в полиции и им легче вручить «приглашение в военкомат». В Москве военкомы также «упростили» себе работу и используют камеры видеонаблюдения, чтобы вычислять скрывающихся от мобилизации мужчин. Только за 3 и 4 октября, в столице вручили повестки минимум 10 мужчинам, которые уклонялись от призыва. Нашли их с помощью системы распознавания лиц с камер на улицах, подъездах, пишет «Черта».
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Газета The New York Times сообщила, что следственная группа ООН получила данные о пытках российскими военными мирных жителей и украинских солдат. Как минимум в двух случаях пытки закончились смертью. Российские военные похитили 407 человек, 18 из них позже нашли мертвыми. Среди похищенных было 47 женщин и один мальчик.
ВВС сообщила, что в селе Пески-Радьковские обнаружен пыточный подвал в одном из жилых домов. По мнению следователей, российские военные пытали украинских солдат. Полиции известно, что людей закапывали в землю заживо, применяли противогаз с тлеющей тряпкой. В застенке найдены фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и записи допроса одного из мужчин, который был здесь. Всего в Украине после отвода российских войск обнаружено не менее 10 пыточных, которые устроили российские солдаты. Россия отрицает причастность к военным преступлениям в Украине.
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Разведка Британии отмечает успех украинских войск на северо-восточном и южном фронтах. В Харьковской области Киев консолидировал значительную часть территории к востоку от реки Оскол. Также есть продвижение до 20 км за реку в полосу обороны России в сторону города Сватово. Вероятно, Украина теперь может нанести удар по ключевой дороге Сватово-Кременная из артиллерийских систем, что еще больше ограничит возможности России по пополнению своих подразделений на востоке.
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Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Путину все сложнее лавировать между требованиями русских националистов, которые становятся все более воинственными. В нынешнем российском информпространстве исследователи выделяют три группы: российские блогеры и военные корреспонденты, бывшие российские офицеры и ветераны, а также некоторые российские силовики — люди, обладающие значимой опорой и собственными силами. Путину необходимо сохранить поддержку всех трех этих фракций, но на фоне последних неудач российский армии и критики Минобороны, сделать это все сложнее.
*«Агентство» и **«Важные истории» российские власти считают «нежелательными организациями».
***«Медиазону» Минюст России считает «иностранным агентом».