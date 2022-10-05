В Госдуме призвали «перестать врать» о ходе боев в Украине

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал «перестать врать» о положении российских войск на фронте в Украине. По его словам, это может привести к подрыву доверия к действующим властям.

«Народ-то знает. У нас народ неглупый. И он видит, что ему не хотят говорить даже часть правды. Это может привести к потере кредита доверия», — сказал Картаполов в эфире «Соловьев Live».

Парламентарий отметил, что практически все села Белгородской области на границе с Украиной уже разрушены, а город Валуйки находится «под постоянным огневым воздействием». При этом люди в стране узнают о происходящем на передовой «от кого угодно», но только не от официальных лиц, подчеркнул он.