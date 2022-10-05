«Росэнергоатом» обвинил экс-главу ЗАЭС Игоря Мурашова в работе на СБУ

Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа обвинил бывшего директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова в работе на украинские спецслужбы. С соответствующим заявлением он выступил в среду в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Карачаа, экс-глава ЗАЭС Мурашов передавал Украине все сведения о станции, в том числе касающиеся безопасности. «Абсолютно все сведения, касающиеся нахождения российских военнослужащих в периметре», — сказал он.

Ранее в эфире государственного телеканала появился непосредственно сам Мурашов, он также признался в сотрудничестве с Киевом. Он заявил, что передавал властям информацию о том, что происходит на станции. При этом он сказал, что осознавал, что обстрел якобы ведут украинские войска. Тем временем, представитель пророссийской Запорожской администрации Владимир Рогов заявил, что Мурашов мог согласиться на сотрудничество с СБУ якобы не по своей воле, а по причине постоянного шантажа.

Однако признания Мурашова прозвучали после того, как его на прошлой неделе похитили российские военные.«Энергоатом» сообщил, что его задержали по дороге от атомной электростанции к Энергодару и увезли в неизвестном направлении.

После этого в дело вмешалось МАГАТЭ. Рафаэль Гросси заявил, что агенство «установило контакт с соответствующими властями и было проинформировано о том, что господин Мурашов находится под временным арестом». В организации отметили, что задержание Мурашова угрожает ядерной безопасности на ЗАЭС, поскольку именно он несет ответственность за сохранность станции.

После освобождения Мурашова выдворили на подконтрольную Украине территорию по обвинению в «дискредитации органов российской власти».