Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправился в Киев

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выехал в Киев. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Едем в Киев на важные переговоры. Потребность в зоне ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС сейчас высока как никогда», — написал он.

О своем намерении посетить Москву и Киев Гросси сообщил на прошлой неделе. Он заявил, что намерен продолжить консультации по созданию зоны физической и технической безопасности» вокруг Запорожской АЭС.

Гросси начал консультации с Россией и Украиной по созданию защитной зоны вокруг атомной электростанции во избежание повреждений и ядерной катастрофы еще в сентябре. По его словам, для создания такой зоны необходимо соглашение между Москвой и Киевом. Вопрос усложняется тем, что стороны «находятся в состоянии военного конфликта». По этой причине МАГАТЭ не сможет добиться полной демилитаризации станции, отметил Гросси.

Агентство 6 сентября опубликовало доклад по итогам миссии на Запорожскую АЭС. В частности, МАГАТЭ предложило создать защитную зону вокруг атомной электростанции во избежание повреждений и ядерной катастрофы, а также организовать на Запорожской АЭС учения для отработки эффективного реагирования при аварийной ситуации.

Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС 1 сентября. Необходимость в этом возникла в связи с регулярными обстрелами атомной электростанции. На протяжении всего августа Россия и Украина обвиняли в ударах друг друга. ООН призвала демилитаризовать станцию, Россия же считает, что военные охраняют объект и обеспечивают его безопасность.

