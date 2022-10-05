Мужчины из карельского поселка смогли избежать мобилизации, отправившись в лес за клюквой

В Карелии сотрудники военкомата не смогли мобилизовать жителей села Шелтозеро. Дело в том, что мужчины ушли в лес собирать клюкву. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сотрудники военкомата обходили дома, звонили призывникам и писали им в соцсети, чтобы те в срочном порядке явились за повестками. Однако выяснилось, что все сельчане ушли в лес собирать клюкву и на время обосновались в заброшенных деревнях и охотничьих домах. При этом их местонахождение местной администрации неизвестно.

Неудачей также закончилась мобилизация в карельском поселке Рыбрека. Там сотрудникам военкоматов удалось призвать лишь несколько мужчин — большинство местных жителей также ушли в леса. В обоих населенных пунктах живет коренной финно-угорский народ — вепсы.