На Камчатке умер последний носитель алеутского языка

Последний носитель алеутского языка Геннадий Яковлев умер на Камчатке в возрасте 86 лет. Об этом сообщает «Кам-24» со ссылкой на председателя думы Алеутского округа Галину Королеву.

Яковлев жил в селе Никольское на острове Беринга — единственного места в России, где проживают алеуты. Их язык относится к алеутской группе эскимосско-алеутской языковой семьи. В последние годы в России оставалось лишь двое носителей этого языка — Вера Тимошенко, владевшая беринговским диалектом, и Геннадий Яковлев. Тимошенко умерла за год до Яковлева в возрасте 93 лет.

Яковлев провел детство на острове Медном и владел медновским диалектом алеутского языка. Он окончил семилетнюю школу и стал радистом, а также играл на музыкальных инструментах в составе ансамбля «Командорские шутники».

На островах Командорского архипелага проживают около 500 алеутов, они составляют около половины населения Никольского.