«Голос»* связал обыски у своих руководителей и активистов с приближением президентской избирательной кампании

В Москве, Подмосковье, Псковской, Челябинской, Тамбовской областях, Карелии и Пермском крае прошли обыски у 30 руководителей и активистов движения «Голос»*. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии МВД, в 2022 году «Нижегородским и Челябинским областными судами было подтверждено взаимодействие „Голоса“ с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами (ENEMO)**», которая признана в России нежелательной организацией. Связаны ли с этим следственные мероприятия, собеседник телеканала не уточнил.

«Голос»* выпустил официальное заявление по поводу обысков у участников движения. «„Голос“* расценивает произошедшее как давление на гражданских наблюдателей в преддверии президентской избирательной кампании 2024 года, до старта которой осталось менее 15 месяцев. Такое массовое давление на наших участников происходило в 2011–2012 годах, на фоне массовых протестов против нечестных и несвободных выборов», — заявили представители движения.

В организации подтвердили, что следственные мероприятия проводились у сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца, членов совета «Голоса»* Виталия Ковина**, Аркадия Любарева и Ирины Мальцевой, псковского долгосрочного наблюдателя «Голоса»* Екатерины Новиковой, электорального эксперта Сергея Шпилькина. Днем ранее обыск также прошел у председателя регионального отделения «Голоса»* в Челябинской области Натальи Гусевой. Полицейские изымали технику, банковские карты и заграничные паспорта.

Поводом для обысков послужило уголовное дело о «дискредитации» армии, возбужденное в отношении антивоенного активиста Михаила Гусева, который в настоящее время находится не в России. Активисты движения считают, что эта причина является лишь формальной.

*«Голос» и **Виталия Ковина Минюст России считает «иностранными агентами».