ОПЕК+ с ноября сократит добычу нефти на 2 млн б/с

Члены организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) на встрече в Вене в среду договорились о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября, сообщает Reuters со ссылкой на делегатов. Это сокращение станет самым объемным после пандемии COVID-19 в 2020 году.

По данным газеты Financial Times, на сокращении добычи нефти настаивали Россия и Саудовская Аравия, тем временем США выступали против. Белый дом считает, что это приведет к мировому росту цен на нефть. Эксперты FT считают, что Соединенный Штаты в ответ на решение ОПЕК+ сократить добычу топлива могут высвободить запасы нефти из стратегических резервов.

Предполагается, что сокращение добычи может привести к восстановлению цен на нефть, которые упали со 120 до 90 долларов за последние три месяца. Это произошло из-за угрозы глобальной экономической рецессии, роста процентных ставок в США и укрепления доллара.

Ранее сокращение добычи согласовал мониторинговый комитет. Это не первое снижение добычи организаией: 5 сентября на встрече ОПЕК+ было решено уменьшить добычу нефти в октябре на 100 тыс. баррелей в сутки.

