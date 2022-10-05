Герой «ДНР» Александр Тимофеев решил выйти по УДО, чтобы отправиться на фронт

Бывший «министр доходов и сборов» и герой «ДНР» Александр Тимофеев (Ташкент), осужденный на 3,5 года за попытку хищения 5 млн долларов, хочет добиться условно-досрочного освобождения, чтобы отправиться на передовую в Донбасс. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на его адвоката Дмитрия Дорохина.

Хорошевский районный суд Москвы огласил приговорТимофееву 10 августа. Ему назначили 3,5 года лишения свободы по уголовному делу о покушении на особо крупное мошенничество. Как установил суд, Тимофеев, известный под позывным Ташкент, вместе с бывшим советником экс-премьера Украины Игорем Сосновским потребовал от экс-главы РТХ Сергея Шпака 5 млн долларов в обмен на пособничество в прекращении уголовного преследования. Напомним, бизнесмен заочно обвиняется в хищении 1,8 млрд рублей у компании «ВЭБ-лизинг».

Сосновского и Тимофеева задержали по наводке Шпака. Бизнесмен заподозрил, что экс-министр ДНР и бывший советник премьера Украины хотят его обмануть, и сам обратился в ФСБ. Подставная встреча между ними произошла в ресторане — Сосновский в ходе оперативного эксперимента получил 15 тысяч долларов и муляж на сумму в 485 тысяч долларов. После этого его задержали.

Сосновский, благодаря признанию своей вины и досудебному соглашению о сотрудничестве, получил в особом порядке три года лишения свободы. В свою очередь Тимофеев, не признавший свою причастность к случившемуся, получил 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд учел тот, факт, что он является ветераном боевых действий и имеет звание Героя ДНР.

Тимофеев с приговором не согласился и подал жалобу в суд. Однако потом, по словам защитника Дмитрия Дорохина, подсчитав время, проведенное в СИЗО под следствием и судом, и придя к выводу, что в случае примерного поведения он сможет выйти по УДО в октябре этого года, то есть до рассмотрения жалобы, отозвал ее.

«Выйдя на свободу, он хочет повидаться с семьей, которая сейчас живет в Москве, а затем планирует отправиться в свое подразделение в ДНР, чтобы принять участие в боевых действиях», — рассказал защитник «Коммерсанту».