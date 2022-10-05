В Петербурге активисток Валерию Кувшинову и Евгению Казанцеву задержали на 48 часов

Петербургских активисток Валерию Ковалишину и Евгению Казанцеву задержали на 48 часов по уголовному делу о телефонном терроризме (ст. 207 УК РФ). Об этом сообщает «ОВД-Инфо»* со ссылкой на близких и друзей девушек.

В Петербурге полиция вломилась в дома обеих активисток и провела там обыски. Ковалишина и Казанцева находятся в статусе подозреваемых, их задержали на 48 часов и должны отвезти в ИВС. Супруг Ковалишиной предполагает, что ее жену доставят в изолятор временного содержания на Захарьевской улице.

Также силовики пытались проникнуть в квартиру активистки Паладды Башуровой (Полины Титовой), об этом она рассказала в своем Twitter. «Пока все спят, менты опять вырезали общую дверь на этаже и просились к моей соседке на балкон, чтобы попасть ко мне в квартиру. Я пока что в порядке и в относительной безопасности», — рассказала она.

Накануне в Петербурге на выходе из дома задержали активистку Марину Сингх. По данным «ОВД-Инфо»*, ей вменили арестную статью и оставили в отделе на ночь, в чем именно ее обвиняют, не уточняется. Адвоката пообещали пустить сегодня.

*«ОВД-Инфо» Минюст РФ считает «иностранным агентом»

