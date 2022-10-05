В Казани поместили под домашний арест школьницу, которая пыталась поджечь военкомат

Суд в Казани отправил под домашний арест до 3 декабря старшеклассницу, которая бросила два «коктейля Молотова» в военный комиссариат. Об этом сообщают «Idel.Реалии»*.

По данным издания, девушку доставили в суд в наручниках, Последние два дня ее держали в изоляторе временного содержания.

О попытке школьницы поджечь военкомат стало известно 3 октября. Telegram-канал Baza сообщил, что одиннадцатиклассница в Казани взяла с собой три коктейля Молотова и отправилась к комиссариату. По данным журналистов, девушка успела кинуть в здание две бутылки с зажигательной смесью. В цель ей попасть не удалось, загорелась только трава возле стены.

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предположила, что девушка могла действовать якобы по чужой указке. «Есть большая вероятность, что действовала какая-то группа лиц, которая использовала ребенка для достижения своих целей. Это напоминание всем родителям, чтобы они следили за своими детьми, которыми могут управлять через соцсети и так далее», — заявила детский омбудсмен.

*«Idel.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом»

