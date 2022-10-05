В Перми и Екатеринбурге начали рассматривать иски Anacondaz в связи со срывами их концертов

Арбитражный суд приступил к рассмотрению иска группы Anacondaz к управлениям МВД по Перми и Пермскому краю с требованием возместить убытки от срыва концерта 23 июля в местном клубе «Мичурин». Музыканты оценили ущерб в 255 тысяч рублей, сообщает «Коммерсант».

О том, что артисты собираются оспорить срывы концертов в Перми и Екатеринбурге, стало известно 7 сентября. В своем Telegram-канале музыкальный коллектив сообщил, что Ленинский суд Екатеринбурга и Арбитражный суд Пермского края зарегистрировали иски к властям об отмене их концертов.

Музыканты назвали незаконными действия пермских полицейских, которые прервали их выступление «без объяснения причин». В МВД ссылаются на вынужденную эвакуацию зрителей и самих артистов из-за нарушений правил пожарной безопасности. Параллельно иск Anacondaz к властям и полиции рассматривается и в Екатеринбурге. Там концертная площадка Tele-club отменила выступление музыкантов по политическим соображениям.